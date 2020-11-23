iPhone

Замена экранов, аккумуляторов, кнопок и шлейфов

Ремонт материнской платы, пайка BGA элементов и основных микросхем

Утилизация неисправных запчастей, обмен по Trade In, гарантийный ремонт

Проводим ремонт техники Apple с длительной гарантией и бесплатной доставкой! Сервисный центр Apple успешно на протяжении многих лет восстанавливает всю линейку устройств компании Apple:Модульный и аппаратный ремонт:Эти услуги являются основными задачами, с которыми обращаются клиенты в наш сервис. Наши профессиональные инженеры имеют сертификацию Apple, постоянно проходят обучение по проведению работ с мобильной и компьютерной техникой. Мы используем запчасти и сертифицированные инструменты, которые получаем напрямую из цеха компании, что дает возможность в точности соблюдать рекомендованные производителем инструкции по проведению ремонта Apple в сервисном центре.