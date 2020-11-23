Пн-Пт 11:00 – 21:00

Сб:Вс - Выходной

+7 (499) 110-78-47
+7 (499) 110-78-47
Сервисный центр Apple Services

Проводим ремонт техники Apple с длительной гарантией и бесплатной доставкой! Сервисный центр Apple успешно на протяжении многих лет восстанавливает всю линейку устройств компании Apple:
  • iPhone
  • iPad
  • Watch
  • Macbook, iMac, Mac Mini, Mac Pro
  • iPod
Модульный и аппаратный ремонт:
  • Замена экранов, аккумуляторов, кнопок и шлейфов
  • Ремонт материнской платы, пайка BGA элементов и основных микросхем
  • Утилизация неисправных запчастей, обмен по Trade In, гарантийный ремонт
Эти услуги являются основными задачами, с которыми обращаются клиенты в наш сервис. Наши профессиональные инженеры имеют сертификацию Apple, постоянно проходят обучение по проведению работ с мобильной и компьютерной техникой. Мы используем запчасти и сертифицированные инструменты, которые получаем напрямую из цеха компании, что дает возможность в точности соблюдать рекомендованные производителем инструкции по проведению ремонта Apple в сервисном центре.

Ремонт apple в Москве c лучшими условиями в «Apple-Services», такими как

Выездной ремонт

Ехать к нам не обязательно, выезд мастера в пределах МКАД у нас бесплатно

Длительная гарантия

В подтверждение качества проводимых работ, мы даем всем длительную гарантию до 2 лет

Бесплатная диагностика

Диагностика устройств бесплатна даже при отказе от дальнейших работ нашего сервис

Trade-in устройств

Обменяй свое устройство на более новую модель в сервисном центре Apple-services

Отзывы о нашей компании:

Юлия А.

Прекрасные мастера. Помогли моментально. Большое спасибо

Никита М.

Ребята супер сработали! За минуту решили мой вопрос)

Валера Б.

Установили дисплей на iPhone быстро! 1 год гарантии!

Светлана М.

Бесплатно установили клавишу на макбуке, спасибо огромное!
