Проводим ремонт техники Apple с длительной гарантией и бесплатной доставкой! Сервисный центр Apple успешно на протяжении многих лет восстанавливает всю линейку устройств компании Apple:
- iPhone
- iPad
- Watch
- Macbook, iMac, Mac Mini, Mac Pro
- iPod
- Замена экранов, аккумуляторов, кнопок и шлейфов
- Ремонт материнской платы, пайка BGA элементов и основных микросхем
- Утилизация неисправных запчастей, обмен по Trade In, гарантийный ремонт
Ремонт apple в Москве c лучшими условиями в «Apple-Services», такими как
Выездной ремонт
Ехать к нам не обязательно, выезд мастера в пределах МКАД у нас бесплатно
Длительная гарантия
В подтверждение качества проводимых работ, мы даем всем длительную гарантию до 2 лет
Бесплатная диагностика
Диагностика устройств бесплатна даже при отказе от дальнейших работ нашего сервис
Trade-in устройств
Обменяй свое устройство на более новую модель в сервисном центре Apple-services
Отзывы о нашей компании:
Юлия А.
Прекрасные мастера. Помогли моментально. Большое спасибо
Никита М.
Ребята супер сработали! За минуту решили мой вопрос)
Валера Б.
Установили дисплей на iPhone быстро! 1 год гарантии!
Светлана М.
Бесплатно установили клавишу на макбуке, спасибо огромное!
