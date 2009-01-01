ремонт macbook

Осуществление качественного и оперативного ремонта Macbook в Москве - является основной задачей нашего сервисного центра. Квалифицированный персонал и современное оборудование позволяют нам проводить ремонт любой сложности, быстро и легко, а результат мы с уверенностью подкрепляем длительной гарантией (до 3-х лет). Инженеры нашего СЦ проводят диагностику и ремонт устройства любой модели и года выпуска, в частности:
Вы легко сможете убедится в прозрачности наших цен на обслуживание устройства, т.к. все цены в нашем СЦ фиксированные, а начальный осмотр macbook осуществляется в присутствии клиента.
Наши операторы проконсультируют вас по любому вопросу: 8 (499) 110-78-47
Модель устройства 2015-2018 (A1534)
|Наименование
|Описание
|Цена
|Замена матрицы
|Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы.
|28000 руб.
|Замена АКБ устройства
|При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора.
|9900 руб.
|Замена клавиатуры
|При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры.
|11900 руб.
|Замена Topcase
|Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия.
|31000 руб.
|Замена трекпада
|Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги.
|5500 руб.
|Проф. работы
|Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов.
|2500 руб.
|Установка ОС
|Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию.
|1500 руб.
|Замена HDD
|Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных
|-
|Замена крышки в сборе
|При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе.
|22900 руб.
|Восстановление после залитая
|При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ.
|от 3000 руб.
Модель устройства 2009-2012 (A1278)
|Наименование
|Описание
|Цена
|Замена матрицы
|Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы.
|6500 руб.
|Замена АКБ устройства
|При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора.
|5500 руб.
|Замена клавиатуры
|При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры.
|5500 руб.
|Замена Topcase
|Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия.
|11500 руб.
|Замена трекпада
|Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги.
|4500 руб.
|Проф. работы
|Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов.
|2500 руб.
|Установка ОС
|Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию.
|1500 руб.
|Замена HDD
|Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных
|от 6500 руб.
|Замена крышки в сборе
|При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе.
|15800 руб.
|Восстановление после залитая
|При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ.
|от 3000 руб.
Модель устройства 2009-2012 (A1286)
|Наименование
|Описание
|Цена
|Замена матрицы
|Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы.
|7500 руб.
|Замена АКБ устройства
|При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора.
|6500 руб.
|Замена клавиатуры
|При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры.
|5500 руб.
|Замена Topcase
|Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия.
|14000 руб.
|Замена трекпада
|Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги.
|4800 руб.
|Проф. работы
|Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов.
|2500 руб.
|Установка ОС
|Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию.
|1500 руб.
|Замена HDD
|Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных
|от 6500 руб.
|Замена крышки в сборе
|При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе.
|22900 руб.
|Восстановление после залитая
|При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ.
|от 3000 руб.
Модель устройства 2009-2011 (A1297)
|Наименование
|Описание
|Цена
|Замена матрицы
|Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы.
|8500 руб.
|Замена АКБ устройства
|При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора.
|6500 руб.
|Замена клавиатуры
|При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры.
|5500 руб.
|Замена Topcase
|Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия.
|13000 руб.
|Замена трекпада
|Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги.
|5500 руб.
|Проф. работы
|Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов.
|2500 руб.
|Установка ОС
|Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию.
|1500 руб.
|Замена HDD
|Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных
|от 6500 руб.
|Замена крышки в сборе
|При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе.
|24800 руб.
|Восстановление после залитая
|При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ.
|от 3000 руб.
Модель устройства 2012 (A1425)
Модель устройства 2013-2015 (A1502)
|Наименование
|Описание
|Цена (A1425)
|Цена (A1502)
|Замена матрицы
|Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы.
|26000 руб.
|26000 руб.
|Замена АКБ устройства
|При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора.
|7900 руб.
|9500 руб.
|Замена клавиатуры
|При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры.
|6500 руб.
|6500 руб.
|Замена Topcase
|Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия.
|14000 руб.
|22900 руб.
|Замена трекпада
|Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги.
|6500 руб.
|6500 руб.
|Проф. работы
|Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов.
|2500 руб.
|2500 руб.
|Установка ОС
|Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию.
|1500 руб.
|1500 руб.
|Замена HDD
|Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных
|от 11500 руб.
|от 11500 руб.
|Замена крышки в сборе
|При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе.
|27000 руб.
|31000 руб.
|Восстановление после залитая
|При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ.
|от 3000 руб.
|от 3000 руб.
Модель устройства 2012-2015 (A1398)
|Наименование
|Описание
|Цена
|Замена матрицы
|Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы.
|29500 руб.
|Замена АКБ устройства
|При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора.
|9500 руб.
|Замена клавиатуры
|При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры.
|7500 руб.
|Замена Topcase
|Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия.
|23900 руб.
|Замена трекпада
|Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги.
|6500 руб.
|Проф. работы
|Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов.
|2500 руб.
|Установка ОС
|Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию.
|1500 руб.
|Замена HDD
|Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных
|от 11500 руб.
|Замена крышки в сборе
|При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе.
|34500 руб.
|Восстановление после залитая
|При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ.
|от 3000 руб.
Модель устройства 2016-2018 (A1708)
|Наименование
|Описание
|Цена
|Замена матрицы
|Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы.
|28000 руб.
|Замена АКБ устройства
|При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора.
|10500 руб.
|Замена клавиатуры
|При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры.
|14500 руб.
|Замена Topcase
|Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия.
|29000 руб.
|Замена трекпада
|Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги.
|7500 руб.
|Проф. работы
|Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов.
|2500 руб.
|Установка ОС
|Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию.
|1500 руб.
|Замена HDD
|Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных
|от 6500 руб.
|Замена крышки в сборе
|При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе.
|15800 руб.
|Восстановление после залитая
|При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ.
|от 3000 руб.
Модель устройства 2016-2019 (A1706)
|Наименование
|Описание
|Цена
|Замена матрицы
|Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы.
|28000 руб.
|Замена АКБ устройства
|При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора.
|11500 руб.
|Замена клавиатуры
|При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры.
|14500 руб.
|Замена Topcase
|Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия.
|44000 руб.
|Замена трекпада
|Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги.
|7500 руб.
|Проф. работы
|Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов.
|2500 руб.
|Установка ОС
|Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию.
|1500 руб.
|Замена HDD
|Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных
|-
|Замена крышки в сборе
|При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе.
|43700 руб.
|Восстановление после залитая
|При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ.
|от 3000 руб.
Модель устройства 2016-2019 (A1707,A1990)
|Наименование
|Описание
|Цена
|Замена матрицы
|Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы.
|27500 руб.
|Замена АКБ устройства
|При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора.
|11800 руб.
|Замена клавиатуры
|При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры.
|14500 руб.
|Замена Topcase
|Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия.
|44000 руб.
|Замена трекпада
|Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги.
|7900 руб.
|Проф. работы
|Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов.
|2500 руб.
|Установка ОС
|Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию.
|1500 руб.
|Замена HDD
|Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных
|-
|Замена крышки в сборе
|При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе.
|48000 руб.
|Восстановление после залитая
|При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ.
|от 3000 руб.
Сервисный центр Apple-Services оказывает самый полный перечень услуг по ремонту Macbook и других устройств из линейки Mac, а также их его настройке и модернизации. Самые трудные и технически сложные аппаратные проблемы с техникой, решаются быстро и качественно, благодаря современному, дорогостоящему оборудованию и многолетнему опыту наших инженеров, чей список успешно отремонтированных устройств перешел рубеж в 4.000. Такой объем полученных данных о состоянии и работе гаджетов, дает нам возможность оперативно выявлять причину неисправности, способы ее решения и проводить максимально качественный и финансово экономичный вариант обслуживания Мабкука, сохраняя его рентабельность на высоком уровне, предоставляя при этом длительную (от 3-х до 24-х месяцев) полноценную гарантию, без дополнительных пунктов и подтекстов. Чтобы получить информацию о состоянии вашего Макбука не обязательно платить деньги, ведь диагностика в нашем центре бесплатная, даже при отказе от продолжения работ, что дает вам возможность принять решение о проведении обслуживания Macbook имея на руках полный комплекс данных о типе поломки и стоимости ее решения в среднем по рынку. Мы заботимся о наших клиентах и используем персональный подход к каждому, подтверждением этому является полное отсутствие отрицательных отзывов о работе нашей компании.
Вы оставляете технику на ремонт в сервисе (Можно вызвать инженера для модульного ремонта на месте)
В сервисном цетре проводят бесплатную диагностику и определяют сроки ремонта устройства и цену
Мы звоним вам и согласовываем ремонт устройства и после этого приступаем к ремонту
Наши операторы звонят вам по годовности устройства, и вы забираете его сами из сервиса или заказываете доставку
Все комплектующие, используемые при работе и ремонте оригинальные. В случае HDD и SSD, используются накопители компаний сертифицированных Apple и имеющие прошивку для Macbook. (что автоматически означают их стабильную работу, без проблем с работой вентиляторов и полную поддержку технологии TRIM). Мы постоянно внимательно следим за вашими мнениями и отзывами о работе нашего СЦ, стараемся оперативно реагировать на каждую возможную спорную ситуацию, тем самым поддерживая уровень сервиса на максимально возможном и не оставляя без внимания любые пожелания или возражения наших клиентов, обеспечивая их поддержкой даже после истечения гарантийного срока ремонта.
Телефоны: 8 (495) 229-12-91
График работы: Ежедневно: с 10:00 до 21:00
Адрес: г. Москва, ул. Земляной вал дом 65
Станция метро: Таганская (Кольцевая)
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