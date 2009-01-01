Ремонт Macbook

Наши преимущества по ремонту MacBook

Осуществление качественного и оперативного ремонта Macbook в Москве - является основной задачей нашего сервисного центра. Квалифицированный персонал и современное оборудование позволяют нам проводить ремонт любой сложности, быстро и легко, а результат мы с уверенностью подкрепляем длительной гарантией (до 3-х лет). Инженеры нашего СЦ проводят диагностику и ремонт устройства любой модели и года выпуска, в частности:

Macbook Pro/Pro Retina

Macbook Air

Macbook/Macbook Retina

Вы легко сможете убедится в прозрачности наших цен на обслуживание устройства, т.к. все цены в нашем СЦ фиксированные, а начальный осмотр macbook осуществляется в присутствии клиента.