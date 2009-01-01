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ремонт macbook

Ремонт Macbook

Наши преимущества по ремонту MacBook

Осуществление качественного и оперативного ремонта Macbook в Москве - является основной задачей нашего сервисного центра. Квалифицированный персонал и современное оборудование позволяют нам проводить ремонт любой сложности, быстро и легко, а результат мы с уверенностью подкрепляем длительной гарантией (до 3-х лет). Инженеры нашего СЦ проводят диагностику и ремонт устройства любой модели и года выпуска, в частности:

  • Macbook Pro/Pro Retina
  • Macbook Air
  • Macbook/Macbook Retina

Вы легко сможете убедится в прозрачности наших цен на обслуживание устройства, т.к. все цены в нашем СЦ фиксированные, а начальный осмотр macbook осуществляется в присутствии клиента.

Наши операторы проконсультируют вас по любому вопросу: 8 (499) 110-78-47

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Цены на ремонт Устройств

Модель устройства 2015-2018 (A1534)

Наименование Описание Цена
Замена матрицы Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы. 28000 руб.
Замена АКБ устройства При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора. 9900 руб.
Замена клавиатуры При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры. 11900 руб.
Замена Topcase Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия. 31000 руб.
Замена трекпада Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги. 5500 руб.
Проф. работы Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов. 2500 руб.
Установка ОС Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию. 1500 руб.
Замена HDD Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных -
Замена крышки в сборе При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе. 22900 руб.
Восстановление после залитая При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ. от 3000 руб.

Модель устройства 2009-2012 (A1278)

Наименование Описание Цена
Замена матрицы Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы. 6500 руб.
Замена АКБ устройства При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора. 5500 руб.
Замена клавиатуры При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры. 5500 руб.
Замена Topcase Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия. 11500 руб.
Замена трекпада Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги. 4500 руб.
Проф. работы Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов. 2500 руб.
Установка ОС Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию. 1500 руб.
Замена HDD Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных от 6500 руб.
Замена крышки в сборе При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе. 15800 руб.
Восстановление после залитая При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ. от 3000 руб.

Модель устройства 2009-2012 (A1286)

Наименование Описание Цена
Замена матрицы Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы. 7500 руб.
Замена АКБ устройства При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора. 6500 руб.
Замена клавиатуры При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры. 5500 руб.
Замена Topcase Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия. 14000 руб.
Замена трекпада Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги. 4800 руб.
Проф. работы Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов. 2500 руб.
Установка ОС Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию. 1500 руб.
Замена HDD Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных от 6500 руб.
Замена крышки в сборе При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе. 22900 руб.
Восстановление после залитая При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ. от 3000 руб.

Модель устройства 2009-2011 (A1297)

Наименование Описание Цена
Замена матрицы Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы. 8500 руб.
Замена АКБ устройства При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора. 6500 руб.
Замена клавиатуры При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры. 5500 руб.
Замена Topcase Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия. 13000 руб.
Замена трекпада Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги. 5500 руб.
Проф. работы Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов. 2500 руб.
Установка ОС Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию. 1500 руб.
Замена HDD Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных от 6500 руб.
Замена крышки в сборе При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе. 24800 руб.
Восстановление после залитая При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ. от 3000 руб.

Модель устройства 2012 (A1425)

Модель устройства 2013-2015 (A1502)

Наименование Описание Цена (A1425) Цена (A1502)
Замена матрицы Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы. 26000 руб. 26000 руб.
Замена АКБ устройства При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора. 7900 руб. 9500 руб.
Замена клавиатуры При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры. 6500 руб. 6500 руб.
Замена Topcase Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия. 14000 руб. 22900 руб.
Замена трекпада Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги. 6500 руб. 6500 руб.
Проф. работы Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов. 2500 руб. 2500 руб.
Установка ОС Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию. 1500 руб. 1500 руб.
Замена HDD Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных от 11500 руб. от 11500 руб.
Замена крышки в сборе При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе. 27000 руб. 31000 руб.
Восстановление после залитая При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ. от 3000 руб. от 3000 руб.

Модель устройства 2012-2015 (A1398)

Наименование Описание Цена
Замена матрицы Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы. 29500 руб.
Замена АКБ устройства При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора. 9500 руб.
Замена клавиатуры При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры. 7500 руб.
Замена Topcase Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия. 23900 руб.
Замена трекпада Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги. 6500 руб.
Проф. работы Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов. 2500 руб.
Установка ОС Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию. 1500 руб.
Замена HDD Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных от 11500 руб.
Замена крышки в сборе При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе. 34500 руб.
Восстановление после залитая При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ. от 3000 руб.

Модель устройства 2016-2018 (A1708)

Наименование Описание Цена
Замена матрицы Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы. 28000 руб.
Замена АКБ устройства При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора. 10500 руб.
Замена клавиатуры При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры. 14500 руб.
Замена Topcase Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия. 29000 руб.
Замена трекпада Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги. 7500 руб.
Проф. работы Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов. 2500 руб.
Установка ОС Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию. 1500 руб.
Замена HDD Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных от 6500 руб.
Замена крышки в сборе При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе. 15800 руб.
Восстановление после залитая При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ. от 3000 руб.

Модель устройства 2016-2019 (A1706)

Наименование Описание Цена
Замена матрицы Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы. 28000 руб.
Замена АКБ устройства При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора. 11500 руб.
Замена клавиатуры При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры. 14500 руб.
Замена Topcase Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия. 44000 руб.
Замена трекпада Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги. 7500 руб.
Проф. работы Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов. 2500 руб.
Установка ОС Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию. 1500 руб.
Замена HDD Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных -
Замена крышки в сборе При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе. 43700 руб.
Восстановление после залитая При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ. от 3000 руб.

Модель устройства 2016-2019 (A1707,A1990)

Наименование Описание Цена
Замена матрицы Полосы на экране, проблемы с подсветкой, желтые или темные пятна на светлом фоне - все эти симптомы можно решить заменой матрицы. 27500 руб.
Замена АКБ устройства При быстрой разрядке или отсутствии каких-либо признаков жизни, без подключенного БП, возникает необходимость замены аккумулятора. 11800 руб.
Замена клавиатуры При залитии или физическом повреждении могут частично или полностью перестать работать клавиши, для устранения данного дефекта требуется замена клавиатуры. 14500 руб.
Замена Topcase Замена поврежденных корпусных деталей в следствии их повреждения или стороннего физического воздействия. 44000 руб.
Замена трекпада Замена сенсорного блока управления (трекпада) по причине выхода их строя, физического повреждения или попадания влаги. 7900 руб.
Проф. работы Данная услуга включает в себя работы по очистке системы охлаждения от пыли, замену термопасты и смазку вентиляторов. 2500 руб.
Установка ОС Установка и восстановление программного обеспечения устройства, обновление прошивки на новую версию. 1500 руб.
Замена HDD Услуга по замене внутреннего жесткого диска, установке твердотельного накопителя, а также восстановлению данных -
Замена крышки в сборе При физическом повреждении одного из компонентов экрана, возникает необходимость замены дисплея в сборе. 48000 руб.
Восстановление после залитая При попадании влаги внутрь устройства, могут возникать абсолютно разные последствия, которые требуют аппаратного ремонта и проведения проф. работ. от 3000 руб.

Срочный ремонт Макбука

Сервисный центр Apple-Services оказывает самый полный перечень услуг по ремонту Macbook и других устройств из линейки Mac, а также их его настройке и модернизации. Самые трудные и технически сложные аппаратные проблемы с техникой, решаются быстро и качественно, благодаря современному, дорогостоящему оборудованию и многолетнему опыту наших инженеров, чей список успешно отремонтированных устройств перешел рубеж в 4.000. Такой объем полученных данных о состоянии и работе гаджетов, дает нам возможность оперативно выявлять причину неисправности, способы ее решения и проводить максимально качественный и финансово экономичный вариант обслуживания Мабкука, сохраняя его рентабельность на высоком уровне, предоставляя при этом длительную (от 3-х до 24-х месяцев) полноценную гарантию, без дополнительных пунктов и подтекстов. Чтобы получить информацию о состоянии вашего Макбука не обязательно платить деньги, ведь диагностика в нашем центре бесплатная, даже при отказе от продолжения работ, что дает вам возможность принять решение о проведении обслуживания Macbook имея на руках полный комплекс данных о типе поломки и стоимости ее решения в среднем по рынку. Мы заботимся о наших клиентах и используем персональный подход к каждому, подтверждением этому является полное отсутствие отрицательных отзывов о работе нашей компании.

Процесс ремонта техники в нашем сервисе

Вы оставляете технику на ремонт в сервисе (Можно вызвать инженера для модульного ремонта на месте)

В сервисном цетре проводят бесплатную диагностику и определяют сроки ремонта устройства и цену

Мы звоним вам и согласовываем ремонт устройства и после этого приступаем к ремонту

Наши операторы звонят вам по годовности устройства, и вы забираете его сами из сервиса или заказываете доставку

Компоненты для ремонта ноутбука в Москве

Все комплектующие, используемые при работе и ремонте оригинальные. В случае HDD и SSD, используются накопители компаний сертифицированных Apple и имеющие прошивку для Macbook. (что автоматически означают их стабильную работу, без проблем с работой вентиляторов и полную поддержку технологии TRIM). Мы постоянно внимательно следим за вашими мнениями и отзывами о работе нашего СЦ, стараемся оперативно реагировать на каждую возможную спорную ситуацию, тем самым поддерживая уровень сервиса на максимально возможном и не оставляя без внимания любые пожелания или возражения наших клиентов, обеспечивая их поддержкой даже после истечения гарантийного срока ремонта.

Мы всегда рады помочь вам

Телефоны: 8 (495) 229-12-91
График работы: Ежедневно: с 10:00 до 21:00
Адрес: г. Москва, ул. Земляной вал дом 65
Станция метро: Таганская (Кольцевая)
Способы оплаты: наличный и безналичный

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