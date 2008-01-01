Наш сервисный центр годами занимается ремонтом техники Apple, мы любим и знаем это дело и всегда руководствуемся двумя главными факторами - любая услуга должна быть качественной и понятной. Все наши работы по ремонту понятны нашим клиентам, мы не используем «заумных» фраз и сложных формулировок. Наши преимущества:
Так мы верим, что любой пользователь техники сможет верно понять предложенные услуги и выбрать самый удобный для себя способ, осознавая все за и против вариантов ремонта или обмена устройств Эппл. В СЦ Apple-Services мы ценим мнение людей, наш сервисный центр apple в Москве имеет огромный опыт успешно завершенных заказов, что подтверждается многочисленными положительными отзывами в сети.
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Любой технике свойственно выходить из строя. Сложные устройства, не смотря на все проверки качества при производстве, имеют в своем составе огромное количество компонентов, которые могут сломаться как от рук пользователей, так и сами по себе, доставляя неудобства людям в самый неудобный момент. Причин, с которыми к нам поступает техника Эпл, множество, это:
Наш центр ремонта apple дает возможность получить качественный сервис по оптимальной для этого цене. Мы не заявляем наши цены как самые низкие по рынку, не возможно использовать оригинальные комплектующие и расходные материалы, а так же иметь в составе профессиональных инженеров Эпл с опытом работы и утверждать что любая услуга потребует минимальных затрат. И тут для каждого нужно определить, что более важно для него и для его девайса эпл, сделать дешево или сделать хорошо.
Делаем так, чтобы устройства работали, это все, что нужно знать вам, а об остальном позаботимся мы! Проводим ремонт apple любой сложности, любой техники, в любом месте и даже по гарантии.
А список услуг по всем этим девайсам весьма обширный:
В целом не отказываем ни в чем, любая проблема требует решения и мы его найдем.
Наш сервисный центр apple так же производит гарантийное обслуживание устройств компании. Если вашему гаджету менее 1 года и он оказался неисправен, мы всегда будем рады обслужить его абсолютно бесплатно в рамках ограниченной гарантии компании Apple, заменив неисправные компоненты отдельно или дефектное устройство полностью. Чтобы определить подпадает ли ваш девайс под гарантийное обслуживание и что нужно для его сдачи на сервисное обслуживание, а так же узнать время работы гарантийного отдела, вы можете перейти в соответствующий раздел на нашем сайте.
О нашем центре вы можете собрать достаточно информации от наших пользователей и их историй, но если кратко, мы выделяем ряд пунктов, которыми особенно гордимся
Последние годы в Москве наблюдается статистика роста доли техники эпл в пользовании у людей. Это говорит о том, что люди положительно оценивают качество, которое они получают покупая ноутбук или телефон. В увеличении количества организаций по обслуживанию Эппл наблюдается та же динамика, но, к сожалению, это не означает что уровень услуг растет. Инженеры центра ежедневно сталкиваются с произволом сотрудников других организаций:
Это лишь малая и возможно самая безобидная часть проблем, с которым к нам попадают устройства после диагностики или попыток ремонта в других компаниях. Основной причиной таких неаккуратных действий - является отсутствие опыта и достаточных знаний, для того чтобы верно определять поломку и проводить грамотный ремонт apple, после которого техника должна работать, обеспечивая такой же уровень качества и производительности, при этом не досаждая хозяина не нужными аспектами процесса сервисного ремонта.
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